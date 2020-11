Rabo gaat helft filialen sluiten

De omzet van de Rabobak daalt en dus moeten de kosten behoorlijk omlaag. Dat gaat de bank onder meer doen door drastisch te snijden in het aantal kantoen.Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die het FD in handen heeft. De nieuwste plannen, bankieren 3.5 gedoopt, zijn volgens de directie hard nodig om in te kunnen spelen op de vele uitdagingen die op banken afkomen.

‘Uit de nieuwe organisatiestructuur komt geen hogere winstdoelstelling rollen’, zegt topman Wiebe Draijer in een toelichting. ‘Maar door de daling van de rente lopen de inkomsten terug. Dat moet wel worden opgevangen door onze klanten efficiënter te bedienen. Dat kan niet meer met hetzelfde aantal kantoren. En dat hoeft ook niet. We zijn waar onze klanten zijn en komen. Dat kan bijvoorbeeld zijn in een winkel, festival of bibliotheek. ‘