Trump heeft meer dan een miljard dollar schuld: dit zijn de schuldeisers

Volgens The Financial Times heeft Donald Trump meer dan een miljard dollar aan schulden. Dat baseert de krant op officiële regeringsdocumenten. Als hij straks geen president meer is, zullen de schuldeisers aankloppen, maar wie zijn dat?

Bijna 900 miljoen van de 1,1 miljard dollar moet de komende vier jaar worden afgelost. Het bedrijf Vornado Partnership heeft kantoorpanden in New York en Californië, maar zit ook met een schuld van anderhalf miljard dollar. Trump heeft 30 procent van het bedrijf in handen. Alleen daardoor al staat hij 447 miljoen dollar in de min. Op zijn vastgoed, waaronder de beroemde Trump Tower zit een schuld van 257 miljoen dollar.

Daarnaast heeft Deutsche Bank 340 miljoen dollar uitgeleend aan de president, zodat hij nog meer hotels en golfresorts kon kopen en bouwen. Verder zijn er kleinere banken waar nog 25 miljoen dollar uitstaat voor de eigen huizen van de Trumps en heeft hij nog 50 miljoen dollar aan zichzelf uitgeleend.

De vraag is hoe hij die schulden (op die laatste na dan) moet afbetalen. Trump is rijk, maar zijn geld zit vast in stenen en die brengen momenteel weinig op. Hotels en kantoren, zeker sinds de coronacrisis brengen ze weinig geld in het laadje. De realityshows waar hij de afgelopen jaren aan meedeed, zijn er ook niet meer.

En dan hebben we het nog niet over de tientallen rechtszaken die de president boven het hoofd hangen als hij vertrekt. Niet alleen de Amerikaanse Belastingdienst zit achter hem aan, er zijn bijvoorbeeld ook vrouwen die hem beschuldigen van seksueel wangedrag.