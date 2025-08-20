Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Sinds de Russische invasie in februari 2022 krijgt Oekraïne steun uit de hele wereld. Van de EU tot de VS en Japan: allemaal staan we in woord en daad achter Oekraïne. Maar welk land is de grootste sponsor? Uit nieuwe cijfers van het Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) blijkt dat dit nog altijd de Verenigde Staten zijn.

De zogeheten Ukraine Support Tracker houdt sinds het begin van de oorlog bij hoeveel militaire, financiële en humanitaire hulp er wordt toegezegd en geleverd door 31 westerse landen en instellingen. Daarbij gaat het om leningen, giften, voedselhulp, medische middelen en de waarde van wapens en militair materieel.

Miljarden uit Washington

De VS staan onbetwist bovenaan de lijst. Tussen januari 2022 en juni 2025 leverden de Amerikanen voor zo’n 115 miljard euro aan wapens en militaire steun. Daarmee zijn ze veruit de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne. Op enige afstand volgen Duitsland, met naar schatting 16,5 miljard euro aan militaire steun en het Verenigd Koninkrijk. Ook Nederland draagt flink zijn steentje bij met zo'n 9 miljard euro aan steun.

En de Europese Unie als geheel speelt een grote rol. Via de Europese Commissie en de Raad van de EU stroomden miljarden richting Kiev, vooral in de vorm van financiële hulp en humanitaire steun.

Onderbouwde steun

De cijfers van het IfW Kiel zijn bedoeld om het debat rond steun aan Oekraïne feitelijk te onderbouwen. Omdat toezeggingen en leveringen vaak politiek gevoelig liggen, kan het lastig zijn om een goed overzicht te krijgen. Het tracker-project biedt daarom een systematisch beeld van wie hoeveel geeft en in welke vorm.

Het totaalplaatje laat zien dat militaire steun het grootste en meest zichtbare deel vormt van de hulp, maar dat ook humanitaire en financiële bijdragen onmisbaar zijn. Zonder voedselhulp, medische voorraden en leningen zou Oekraïne nog kwetsbaarder zijn.

Hoewel de VS nu nog leidend zijn, blijft de vraag hoe lang het Amerikaanse Congres bereid is de miljardenstroom vol te houden. Ook binnen Europa wordt steeds vaker gediscussieerd over de kosten en risico’s van langdurige steun.