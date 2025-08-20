ECONOMIE
Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan

Media
door Désirée du Roy
woensdag, 20 augustus 2025 om 14:48
Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013
Kijkers van B&B Vol Liefde dachten gisteravond misschien: “Die Bart, waar ken ik hem toch van?” Dat kan kloppen, want de 39-jarige financieel planner uit Blaricum stond al eerder voor het ook van de ganse natie te kokkerellen in een poging het hart van een vrouw te veroveren.
Bart verscheen deze week in Italië bij Eveline en voldeed verrassend genoeg precies aan haar wensenlijstje. Het klikte meteen en dus volgde een eerste date: samen struinen door het lokale tuincentrum. Romantisch? Misschien niet direct, maar Eveline viel als een blok voor zijn nuchtere charme.
Later op de dag ebde dat gevoel wat weg, toen hij weigerde in de regen door te werken aan zijn bloemenhart op de berg. Vervolgens blies hij ook nog eens hoog van de toren over zijn pasta carbonara, gemaakt met pesto en carbonarasaus uit een potje.
Déjà vu voor de kijker
Voor wie denkt dat Bart een tv-groentje is: nee hoor. In 2023 deed hij mee aan het programma Date Smakelijk, gepresenteerd door Patrick Martens en Georgina Verbaan. In dat culinaire datingformat kookten singles elkaars lievelingsgerecht en serveerden dat tijdens een date. Bart was te zien in aflevering 9, waar hij met Kelly de keuken indook.
Of hij daar zijn befaamde pasta carbonara-recept heeft opgedaan, is onduidelijk. De liefde vond hij er in ieder geval niet en dus waagt hij nu opnieuw een poging bij Eveline in la Bella Italia.
Meer tv-ervaring
Bart is trouwens niet de enige met een mediaverleden. Zo dook Jean-Paul, beter bekend als ‘Coco’, eerder al op in een Nederlandse speelfilm. Nieuwkomer Rob, die nu een gooi doet naar het hart van Magda, was ook al eerder op tv te zien. Hij was destijds nog midden in een relatiecrisis. En zelfs Sharon, die Surinaamse Dick de oren van het hoofd heeft getetterd, zagen we al in een ander liefdesprogramma voorbij komen.
Bekijk HIER de liefdesstrapatsen van Blaricumse Bart in Date Smakelijk.
Bron: Veronica Superguide

