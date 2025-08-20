Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

Een meisje van destijds 15 beschreef in haar dagboek hoe Marco Borsato aan haar borsten, benen en billen zat en dat ze dat niet wilde. De moeder van de inmiddels 26-jarige vrouw ontdekte de teksten in 2019. Het dagboek is geanalyseerd door handschriftexperts, die concluderen dat de teksten echt zijn en niet bijvoorbeeld later aangevuld of herschreven.

Moeder en dochter wachtten destijds nog twee jaar met aangifte doen, omdat ze eerder niet durfden. Toen er meer slachtoffers naar voren kwamen besloten ze zelf die stap ook te zetten.

De moeder en Borsato waren jarenlang de beste vrienden tot ze ruzie kregen. De verdediging stelt dan ook dat het dagboek een poging tot wraak was.

Maar volgens handschriftonderzoek zijn de teksten dus wel echt door het meisje geschreven. Dat maakt het nog niet zeker, maar ‘uit niks blijkt dat de schrijfsels zijn gemanipuleerd’, aldus de experts.

Het dagboek is belangrijk steunbewijs voor de zaak tegen Borsato, die draait om ontucht met een minderjarig meisje. Daarbij zouden er ook nog gesprekken met psychologen zijn geweest waarin hij zijn excuses heeft aangeboden voor zijn gedrag.