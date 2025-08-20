ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

Beroemd
door Désirée du Roy
woensdag, 20 augustus 2025 om 18:45
bijgewerkt om woensdag, 20 augustus 2025 om 18:46
ANP-509359728
Een meisje van destijds 15 beschreef in haar dagboek hoe Marco Borsato aan haar borsten, benen en billen zat en dat ze dat niet wilde. De moeder van de inmiddels 26-jarige vrouw ontdekte de teksten in 2019. Het dagboek is geanalyseerd door handschriftexperts, die concluderen dat de teksten echt zijn en niet bijvoorbeeld later aangevuld of herschreven.
Moeder en dochter wachtten destijds nog twee jaar met aangifte doen, omdat ze eerder niet durfden. Toen er meer slachtoffers naar voren kwamen besloten ze zelf die stap ook te zetten.
De moeder en Borsato waren jarenlang de beste vrienden tot ze ruzie kregen. De verdediging stelt dan ook dat het dagboek een poging tot wraak was.
Maar volgens handschriftonderzoek zijn de teksten dus wel echt door het meisje geschreven. Dat maakt het nog niet zeker, maar ‘uit niks blijkt dat de schrijfsels zijn gemanipuleerd’, aldus de experts.
Het dagboek is belangrijk steunbewijs voor de zaak tegen Borsato, die draait om ontucht met een minderjarig meisje. Daarbij zouden er ook nog gesprekken met psychologen zijn geweest waarin hij zijn excuses heeft aangeboden voor zijn gedrag.
Bron: AD.nl

Lees ook

Frits Wester wil dat Marco Borsato speciale behandeling krijgt: 'Ik geloof hem'Frits Wester wil dat Marco Borsato speciale behandeling krijgt: 'Ik geloof hem'
‘Marco Borsato aan paprikadieet, wil afvallen vanwege mediacircus’‘Marco Borsato aan paprikadieet, wil afvallen vanwege mediacircus’
Hoe gaat het met Marco Borsato? Moeder Mary: 'Best moeilijk, maar we overleven het'Hoe gaat het met Marco Borsato? Moeder Mary: 'Best moeilijk, maar we overleven het'
Vorig artikel

Israël begint operatie om Gaza-Stad in te nemen

Volgend artikel

Golficoon Woods leidt commissie over toekomst PGA Tour

POPULAIR NIEUWS

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek