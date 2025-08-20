Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

Donald Trump heeft nieuwe zorgen over zijn gezondheid gewekt nadat hij zich druk maakte of hij wel in de hemel komt

Hij kwam er zelf mee. Hij zei dinsdag dat hij hoopt dat onderhandelingen over vrede tussen Oekraïne en Rusland zijn kansen om de hemelpoort te passeren zullen vergroten.

ik hoor dat het niet goed met me gaat”, zei “Ik wil proberen om in de hemel te komen als dat mogelijk is,”, zei Trump tegen Fox and Friends , slechts een dag nadat hij Europese leiders, waaronder Volodymyr Zelensky van Oekraïne, in het Witte Huis had ontvangen.

De zorgen van de 79-jarige over het hiernamaals gingen snel viraal toen op sociale media werd speculeerden dat de angsten van de president verband zouden kunnen houden met zijn huidige gezondheid.

Iemand plaatste op X: “Bedenk eens alle redenen waarom een oude man die zijn leven lang diep in hoofdzonden heeft geleefd, plotseling wanhopig op zoek zou zijn naar vergeving. En negeer ze dan allemaal, behalve één: hij weet dat hij stervende is”.

“Ik wil proberen om in de hemel te komen als dat mogelijk is, ik hoor dat het niet goed met me gaat”,

“Trump is stervende. Hij heeft nooit in de hemel geloofd”, zei een tweede. Een derde merkte op: “Het regime van Trump is een stel gekken en dwazen! Trump met zijn dementie en congestief hartfalen sterft voor onze ogen, hij zal niet in de hemel terechtkomen!”

Een ander voegde daaraan toe: “Trump ligt op sterfbed, hij zegt dat hij niet naar de hemel gaat. Hij erkent dat hij veel ZONDEN heeft begaan.

In april onderging Trump zijn jaarlijkse medische onderzoek. Dr Barballa, zijn arts in het Witte Huis, zei dat hij in “uitstekende cognitieve en fysieke gezondheid” verkeerde.

“President Trump verkeert in uitstekende gezondheid en vertoont een robuuste hart-, long-, neurologische en algemene fysieke functie.”

De bezorgdheid over de gezondheid van de president begon echter toe te nemen nadat Trump werd gezien met gezwollen enkels en make-up die blauwe plekken op zijn hand leek te verbergen. Na de toenemende speculaties maakte het Witte Huis in juli bekend dat bij Trump een chronische vaataandoening was vastgesteld

Dr. Barbabella omschreef de aandoening als “goedaardig en veelvoorkomend”. Verder onderzoek heeft “geen tekenen van hartfalen, nierinsufficiëntie of systemische ziekte” bij Trump aan het licht gebracht.

Leavitt verklaarde dat de blauwe plekken overeenkomen met “weefselbeschadiging door veelvuldig handen schudden” terwijl hij aspirine gebruikt, dat volgens haar “deel uitmaakt van een standaard preventief hart- en vaatprogramma”.