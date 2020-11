Shell en Exxon willen miljarden groene subsidies

Vier multinationals, waaronder Shell en Exxon, willen broeikasgas CO₂ in een leeg gasveld voor de Nederlandse kust opslaan. De bedrijven gaan daar eind deze maand subsidie voor aanvragen. Volgens schattingen kan die subsidie op zo’n € 1,5 miljard uitkomen. Deze subsidie is omstreden, omdat het een enorm bedrag is voor iets wat op deze schaal nog nooit is gedaan. Dat schrijft het FD

Als ze het geld krijgen zal het ten koste gaan van subsidies op zonne- en windenergie. Ze zullen daarvoor namelijk aanspraak maken op subsidies voor vergroening van de Nederlandse energievoorzieningen (SDE). Tot nu toe gingen deze gelden vooral naar de aanleg van zonneweides en windturbines.