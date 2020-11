Deze legendarische belegger weet het zeker: de aandelenbeurs is een zeepbel

Niemand snapt er iets van: we belanden in de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog en de beurzen blijven maar stijgen. Een bubbel, oordeelt de legendarische belegger Jeremy Grantham dan ook deze week bij CNBC.

Het kan niet anders dan dat de huidige aandelenmarkt ‘een zeepbel is na de krachtige, snelle, en in veel opzichten knotsgekke stijging’ sinds maart, klinkt het. “Hoe spectaculairder de stijging en hoe langer die aanhoudt, hoe zekerder je ervan kunt zijn dat je te maken hebt met een echte zeepbel,” aldus Grantham, partner bij de Amerikaanse vermogensbeheerder GMO.

In juni sprak hij al zijn zorgen uit en vreesde Grantham ‘voor de vierde grote bubbel sinds het begin van zijn carrière’. Sindsdien is de Amerikaanse beursindex S&P 500 nog eens met 14 procent gestegen. “Het gaat er niet alleen om dat de beurs stijgt, maar vooral dat die versneld stijgt. En het tempo waarin de beurs sinds maart, april is gestegen is gewoonweg sensationeel.”

Dat het nieuws geen invloed heeft op de koersen ziet Grantham als een belangrijk signaal. “Na zowel goed als slecht nieuws gaat de beurs omhoog. De zege van Trump wordt als positief geïnterpreteerd, maar later blijkt een zege van Biden ook gunstig. Dat heeft veel weg van een zeepbel. Niets lijkt immers koersstijgingen nog tegen te kunnen houden.”

Grantham is niet zomaar een doemdenker. Hij voorspelde de beurs- en vastgoedzeepbel van Japan in 1989, de dotcombubbel in 2000 en de Amerikaanse crisis van 2008 correct. De belegger verwacht dat de beurs hoogstens nog een jaar blijft stijgen, maar dat het zeker geen twee jaar meer duurt voor de bubbel knapt.