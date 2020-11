Pfizer blijft kille farmaceut en houdt techniek geheim: vaccinproductie enorm vertraagd

Pfizer, de Amerikaanse farmaceut die als eerste bekendmaakte een werkzaam vaccin beschikbaar te hebben, weigert het octrooi ervan vrij te geven. Daardoor kunnen er veel minder vaccins worden geproduceerd dan nodig zijn volgend jaar en duurt het dus langer voor er een einde komt aan de coronapandemie. Daarover schrijft het AD.

“De houding van Pfizer is heel kwalijk’’, zegt Mark Jolink van EP&C, het grootste octrooibureau van de Benelux, tegen AD.nl. “Zeker omdat Pfizer heeft aangegeven dit jaar wereldwijd slechts 50 miljoen vaccins te kunnen produceren en volgend jaar te mikken op 1,3 miljard doses. Dit is bij lange na niet genoeg om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Door alles in eigen hand te houden, is de productievertraging enorm. In die tijd lopen miljoenen mensen corona op.”

Normaal gesproken is er met een octrooi niet veel mis: anders kan een farmaceut immers niet profiteren van de middelen die hij zelf heeft ontwikkeld, maar in deze tijd is dat anders. Concurrent Moderna geeft het octrooi, zolang de pandemie duurt, wél vrij, al geeft het bedrijf net zo goed niet alles prijs, zegt juriste en WHO-adviseur Ellen ‘t Hoen tegen de nieuwssite.

Alleen AstraZeneca, de Zweeds-Britse farmaceut die het vaccin samen met de universiteit van Oxford ontwikkelde, vormt een uitzondering. “Het pleit voor ze dat AstraZeneca afspraken heeft gemaakt met producenten in derdewereldlanden, zodat ook daar snel vaccins geproduceerd kunnen worden.”

GroenLinks, PvdA en SP hebben in de Kamer forse kritiek geuit op de werkwijze van Pfizer en pleiten voor een dwanglicentie. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet: “In landen als Duitsland, Canada en Frankrijk zijn ze al bezig wetgeving daarop aan te passen, zodat zo’n licentie sneller verstrekt kan worden. Dat moet hier in Nederland ook kunnen, maar de regering lijkt geen actie te willen nemen.”