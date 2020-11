Diepste zwembad ter wereld geopend in Polen

In de buurt van de Poolse hoofdstad Warschau is dit weekend het diepste zwembad ter wereld geopend. Het oefenbad voor duikers, Deepspot genaamd, is maar liefst 45,5 meter diep.

Je kunt er zelfs duiken naar een klein scheepswrak. Ook zijn er allerlei grotten en Maya-ruïnes nagebootst. Er gaat acht miljoen liter water in het zwembad. Dat is twintig keer zoveel als in een normaal 25 meterbad.

Tot nu toe was het zwembad Deep Joy in Italië het diepste bad ter wereld. Je kon er tot 42 meter duiken. Momenteel wordt er in Londen een nog veel dieper zwembad gebouwd: volgend jaar moet The Blue Abyss zijn deuren openen. Het bad heeft een diepte van zeker 50 meter.