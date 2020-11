Omzet horeca nam een vlucht in derde kwartaal

De horeca blijft een grote verliezer van de coronacrisis. In het derde kwartaal zag de sector de omzet evenwel met 103,6 procent stijgen ten opzichte van een kwartaal eerder. Maar op jaarbasis blijven de opbrengsten dik 12 procent achter, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De opleving in het derde kwartaal komt niet als een verrassing. In het voorjaar moesten cafés en restaurants weken dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De heropening van de sector, zorgde er daarmee logischerwijs voor dat er meer geld werd verdiend in het derde kwartaal. De omzet in het derde kwartaal was nagenoeg gelijk aan die van het eerste kwartaal.

In hotels en vakantieparken en andere logiesverstrekkers werd 150 procent meer omgezet op kwartaalbasis. Op jaarbasis lagen de opbrengsten bijna een vijfde lager. De omzet van hotels nam in het derde kwartaal van 2020 met bijna 226 procent toe in vergelijking met een kwartaal eerder, maar ten opzichte van een jaar eerder was de omzet van hotels een derde lager.

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants draaiden op kwartaalbasis 91 procent meer omzet. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 was evengoed sprake van een omzetval van 9 procent. Alleen de fastfoodrestaurants wisten in het derde kwartaal op jaarbasis iets meer om te zetten, namelijk 0,9 procent.