‘Nederlander neigt weer naar zomervakantie in het buitenland’

De meeste Nederlanders lijken komende zomer weer een vakantie in het buitenland te willen vieren, mits dat kan. Met name Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn daarbij populaire bestemmingen. Dat concludeert onderzoeksbureau Trends & Tourism dat navraag deed bij ruim duizend Nederlanders. Wel wordt vanwege de aanhoudende coronaproblematiek langer gewacht met boeken.

Afgelopen zomer schopte de coronacrisis vele vakantieplannen nog in de war. Veel Nederlanders kozen ervoor om niet op vakantie te gaan, of vakantie in eigen land te vieren. Ruim de helft van de Nederlanders heeft plannen komende zomer minstens een week op vakantie te gaan. Zeven op de tien van hen geven aan naar het buitenland te willen. Een kwart van de vakantievierders blijft in eigen land. De rest weet het nog niet.

De mensen die afgelopen zomer in eigen land vertoefden, lijken het meest de neiging te hebben om weer naar het buitenland te trekken. De helft van de plannenmakers zegt komende zomer met het vliegtuig op vakantie te willen. 41 procent geeft aan met de auto te gaan.

De helft van de ondervraagden wil zijn vakantie binnen twee maanden voor vertrek regelen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de kleine lettertjes als het gaat om annuleringsvoorwaarden. Vakantieorganisaties met de ruimste annulerings- en omboekvoorwaarden genieten de voorkeur. Het leeuwendeel van de ondervraagden (70 procent) krijgt bij een annulering vanwege reisbeperkingen het liefst zijn geld terug, in plaats van een voucher.