Deze landen krijgen de grootste klap nu toeristen wegblijven

Naar verwachting is het aantal toeristen dit jaar met 80 procent afgenomen. Fijn voor de aarde, minder leuk voor de mensen en ronduit dramatisch voor sommige landen, die afhankelijk zijn van de massa’s toeristen, die hun stranden elke zomer komen bevolken, hun cultuur komen snuiven of natuur willen verkennen.

Een op de tien mensen op de wereld is werkzaam in het toerisme, blijkt uit cijfers van het World Economic Forum. De World Travel & Tourism Council verwacht dat er door de wereldwijde lockdowns bijna 200 miljoen banen verloren kunnen gaan in de toeristische sector.

De verschillen per land zijn groot. Databedrijf Stacker analyseerde gegevens van de TCdata360-database van de Wereldbank uit 2020. Hieruit volgt een rangschikking op basis van het aandeel van toerisme op het totale bbp.

De onderstaande percentages omvatten alle inkomsten van een land die zijn gelieerd aan toerisme. Denk aan hotels en vliegtickets, maar ook aan toeleveranciers, winkels en bootverhuur. In deze lijst zijn de allerkleinste eilandjes, zoals Vanuatu of de Seychellen weggelaten.