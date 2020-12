Trickle-downeffect bestaat niet: belastingverlaging voor rijken leidt niet tot economische groei

Het is niet zo dat een belastingverlaging voor de hoogste inkomens ertoe leidt dat de uitgaven van de rijken stijgen en het geld zo doorsijpelt naar de lagere inkomens. Dat blijkt uit onderzoek naar belastingbeleid van 18 landen in de afgelopen 50 jaar.

Een belastingverlaging voor topinkomens leidt enkel tot meer ongelijkheid en heeft geen toegevoegde waarde voor midden- en lagere inkomens. Het helpt alleen de allerrijksten, concluderen onderzoekers David Hope (London School of Economics) en Julian Limberg (King’s College London). “Beleidsmakers moeten zich geen zorgen maken dat het verhogen van de belasting voor de rijken om de financiële kosten van de pandemie te dekken hun economieën schaadt”, aldus Hope tegen persbureau Bloomberg.

Het trickle-down-effect, waar onder meer Amerikaanse president Trump in gelooft, bestaat niet. Volgens dat idee is een belastingverlaging voor topinkomens goed voor iedereen: de extra consumptiebestedingen zouden tot meer banen en economische groei leiden waar de hele samenleving van profiteert, maar dat is dus niet zo.