‘Horeca heeft nog jaren last van crisis’

De horeca heeft nog jaren last van de naweeën van de coronacrisis. Dit jaar zal de sector zijn omzet met 40 procent zien dalen in vergelijking met een jaar eerder. Voor volgend jaar is de situatie iets rooskleuriger met een gemiddeld omzetverlies van naar verwachting 20 procent. Door het langdurige verlies aan inkomsten en het onzekere perspectief zal het aantal bedrijfsbeëindigingen en faillissementen volgend jaar flink stijgen. Verder is de vraag of de niveaus van voor de crisis nog wel zullen worden gehaald.

Dat voorspelt het Economisch Bureau van ING in een rapport over de sector. Volgens ING zal het herstel vaart krijgen om het moment dat wordt begonnen met vaccineren en maatregelen stapsgewijs kunnen worden teruggedraaid. Het exacte omslagpunt laat zich volgens ING lastig voorspellen.

De terugkeer naar normale omzetniveaus duurt bij hotels en cafés gemiddeld genomen langer dan bij restaurants en vakantieparken. Dit komt mede doordat hotels en cafés dit jaar met het grootste omzetverlies kampen. Daarbij blijven volgens ING beide branches volgend jaar relatief lang last houden van coronamaatregelen.

Negatieve reisadviezen

Pas na het intrekken van negatieve reisadviezen en het opstarten van evenementen keren de voor hotels belangrijke buitenlandse gasten en zakenreizigers weer geleidelijk terug. Voor cafés en het nachtleven is het na het opheffen van de lockdown vooral de anderhalvemetermaatregel die het herstel vertraagt.

Door thuisbezorgen en afhalen is de impact van alle maatregelen bij restaurants iets minder groot dan bij cafés. Verder is het in restaurants makkelijker te regelen om afstand te bewaren.

Verdubbeling faillissementen

Voor volgend jaar rekent ING op een verdubbeling van het aantal faillissementen. Vanwege de dubbele lockdown hebben bedrijven drastisch in de kosten moeten snijden en reserves moeten aanspreken. Overheidssteun dekt daarbij niet alle kosten. De economen rekenen erop dat 500 tot 600 horecazaken volgend jaar faillissement zullen aanvragen.

Verder zullen consumenten ook na 2021 terughoudender zijn met een café- of restaurantbezoek door oplopende werkloosheid en financiële onzekerheid. Ook zullen toeristen vaker wegblijven. De vraag is ook of de zakelijke reiziger terugkeert op de niveaus van voor de crisis. Daarbij speelt in het nadeel voor de horeca dat videobellen de drempel om weer te gaan reizen hoger heeft gemaakt.

Verder zit ook het thuiswerken de sector in de weg. Dit heeft weer grote gevolgen voor cateraars.