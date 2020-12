Alle vakantievluchten geschrapt

De minister en Schiphol lukte het niet, maar de reisorganisaties wel. Zowel TUI als Corendon stoppen met vliegen naar de zon en de sneeuw. De laatste toeristenvluchten gingen naar de Canarische Eilanden en de Antillen. Voor Corendon was dat alleen Bonaire. Dat stopt nu allemaal.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil een verklaring invoeren waarin reizigers aangeven of de reis die ze willen maken noodzakelijk is. Ze laat die mogelijkheid onderzoeken, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat in eerste instantie om mensen die vanuit Nederland naar het buitenland willen reizen.