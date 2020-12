Tenerife gaat in lockdown: toeristen kunnen eiland niet op of af

Gisteren vertelden twee vastberaden toeristen op het journaal waarom ze naar Tenerife gingen. Het was daar helemaal veilig.

Voorlopig zullen ze daar moeten blijven. Of meteen weer rechtsomkeert maken. Tenerife sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn grenzen wegens de corona-epidemie. Daarna mag niemand het eiland nog binnenkomen of vertrekken.