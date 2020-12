De tijd voor het bereiken van een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is bijna op. De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft tegen het Europees Parlement gezegd dat "het moment van de waarheid" is aangebroken, maar dat er nog altijd aanzienlijke obstakels zijn.

"We hebben nog maar enkele uren om te onderhandelen als we een verdrag op 1 januari in willen laten gaan."