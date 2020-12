Enorme stijging phishing: pas op als je pakketje bestelt

De tweede lockdown en de feestdagen vormen de perfecte omstandigheden voor cybercriminelen om hun slag te slaan. Ze proberen via berichtjes over pakketjes die jouw kant op komen je bankgegevens te achterhalen.

Dat concludeert RTL Nieuws, na monitoring van chatgroepen van cybercriminelen. Daarin adviseren de criminelen elkaar om berichten over pakketjes te sturen naar potentiële slachtoffers. Daar zouden mensen sneller intrappen nu er zoveel online wordt besteld.

De Fraudehelpdesk ziet de afgelopen weken ook een sterke stijging van het aantal pogingen tot phishing via pakketbezorging. De criminelen sturen meestal een sms die afkomstig lijkt van een bekende pakketbezorger als PostNL of DHL. Daarin staat de bekende mededeling dat het pakketje is verzonden en dat je het kan volgen. Er is vaak een linkje waar je op kunt klikken.

Als je op de link hebt geklikt kom je op een website terecht die vraagt om betaling van verzendkosten of identiteitsverificatie door 1 cent over te maken. Via een nagemaakt betaalscherm van je bank kunnen de criminelen dan je bankgegevens achterhalen.

Pas dus goed op bij dit soort berichten en check altijd of het webadres wel echt hetzelfde is als dat van de pakketbezorger of bank.