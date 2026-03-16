Echt waar: ouders naar rechter omdat zoon (9) een helft keeper moet zijn

door Pieter Immerzeel
maandag, 16 maart 2026 om 8:56
generated-image (3)
Een 9-jarige jongen uit Meijel speelt bij jeugdclub RKMSV en werd door de trainers aangewezen als keeper, wat hij zelf niet wil en waarover al sinds oktober discussie is met zijn ouders. De trainers boden als compromis aan dat hij één helft zou keepen en één helft in de aanval zou spelen, maar ook dat vonden de ouders onvoldoende, schrijft het AD.
Bij een uitwedstrijd liep het uit de hand toen de jongen volgens zijn ouders huilend in het doel stond, waarna zij de club per mail eisten dat hun zoon onder geen enkele omstandigheid nog mocht keepen en dreigden met juridische stappen. De club stelde op advies van de KNVB een mediator voor en gaf de ouders een algeheel sportparkverbod, omdat zeker tien trainers, vrijwilligers en ouders meldingen deden over onveilig gedrag van de ouders.
De ouders stapten daarop naar de civiele rechter in Roermond en eisten in een kort geding dat hun zoon niet meer als keeper mocht worden opgesteld en dat het sportparkverbod werd opgeheven. De rechter verklaarde zich onbevoegd over de keeperskwestie, omdat zulke voetbalconflicten thuishoren bij de arbitragecommissie van de KNVB, maar liet het sportparkverbod in stand omdat de club dat volgens de rechtbank voldoende had onderbouwd. De club zegt teleurgesteld te zijn dat het zover is gekomen en stelt dat er nooit sprake is geweest van verplicht keepen; of de ouders nu nog naar de arbitragecommissie stappen is onbekend.

158649099_m

150988847_m

ANP-447877175

ANP-530454993

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06

Loading