Trump loopt blauwtje: ook Duitsland ziet geen rol voor NAVO in Straat van Hormuz

Duitsland ziet geen rol voor de NAVO in de Straat van Hormuz, zei de Duitse minister Johann Wadephul van Buitenlandse Zaken maandag bij aankomst in Brussel. "Ik zie niet dat de NAVO een besluit in deze richting heeft genomen of verantwoordelijk zou kunnen worden voor de Straat van Hormuz. Als dat het geval was, zouden de NAVO-organen zich daarmee bezighouden", zei Wadephul voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

"Natuurlijk heeft iedereen er belang bij dat de vrije scheepvaart gewaarborgd blijft", zei de minister. "Dit geldt voor de Rode Zee, en dat is het mandaat van Aspides, net zoals voor de Straat van Hormuz."

De EU-marinemissie Aspides beschermt de scheepvaart in de Rode Zee en de Golf tegen aanvallen van de Houthi's.

Trump

Ook EU-buitenlandchef Kaja Kallas ziet geen rol voor de NAVO, zei ze maandag.

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat de NAVO een "zware toekomst" wacht als bondgenoten niet helpen om de Straat van Hormuz veilig te maken voor de scheepvaart.

Militaire doelstellingen

Duitsland wil bovendien eerst van Israël en de VS weten wat hun militaire doelstellingen in Iran zijn en wanneer ze die willen bereiken. Pas daarna kan een fase ingaan "waarin een veiligheidsstructuur voor deze hele regio moet worden gedefinieerd, samen met de buurlanden", zei Wadephul.

Dan moet ook met Iran de dialoog worden aangegaan. "Als we dat punt bereiken, kunnen verdere vragen worden beantwoord. Die zijn op dit moment niet aan de orde", zei de minister.