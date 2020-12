Haven Dover weer open, dagen nodig voor normale verkeersstroom

De haven van de Britse kustplaats Dover gaat weer open voor vrachtwagens die de oversteek willen maken naar Frankrijk. De haven heeft dat dinsdagavond laat gemeld nadat vlak daarvoor bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een akkoord hebben bereikt over het grensverkeer. Het duurt waarschijnlijk nog dagen voordat het vrachtverkeer in de regio weer is genormaliseerd.

Vrachtwagens worden in Frankrijk weer toegelaten als de inzittenden negatief zijn getest op corona. De haven roept chauffeurs op die nog geen test hebben ondergaan naar het nabijgelegen vliegveld te rijden, waar ze een sneltest krijgen. Dat geldt niet voor chauffeurs die al in de enorme file staan op de M20. Zij worden ter plaatse getest.

Reizigers worden opgeroepen alleen naar de haven te komen met een negatieve test op zak van maximaal 72 uur oud. "We danken onze klanten en onze lokale gemeenschap voor hun geduld tijdens deze periode van hinder veroorzaakt door grensbeperkingen in Frankrijk met betrekking tot Covid-19", laat de haven in een verklaring weten.

Volgens Sky News staan ongeveer 2800 vrachtwagens vast in het graafschap Kent doordat Frankrijk zondag de grens dichtgooide vanwege een mutatie in het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk rondwaart. De Britse minister van Transport Grant Shapps zegt dat er genoeg sneltests naar Kent zijn gestuurd om alle wachtende chauffeurs te kunnen testen. Hij hoopt dat met de kerst of in de dagen daarna de stroom aan vrachtvervoer weer genormaliseerd is.