Wopke Hoekstra: onze economie gaat weer als een tierelier draaien

Wopke Hoekstra heeft er alle vertrouwen in dat de economie hard gaat groeien als het virus weg is. Dankzij het beleid. “Het overeind houden van ondernemingen in deze crisis is een van de beste beslissingen die we als kabinet hebben genomen. Het heeft voor de korte termijn veel geld gekost, maar voor veel baanbehoud gezorgd en voor vertrouwen gezorgd dat we hier met zijn allen uitkomen. Dit was hoe we het moesten doen. Gelukkig zag je in de zomer dat de economie ook snel weer kan opleven. Ik denk dat je dat straks opnieuw zult zien. Onze staatsschuld is een stuk lager nu dan tijdens de vorige crisis en de rente ook.

Als de boel straks weer opengaat, heeft onze economie het vermogen om weer als een tierelier te gaan draaien.”

Tegen De Telegraaf zegt hij ook iets over coalitiepartners. Geen PVV, geen Forum. „Voor mij staat als een paal boven water dat het CDA alleen kan regeren met partijen die de rechtsstaat omarmen. Er is ook weinig waar mijn bloed meer van gaat koken dan van antisemitisme.

De samenwerking met de PVV heeft de partij zo ongeveer gespleten; dat recept is niet voor herhaling vatbaar.”