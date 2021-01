Hypotheekaanvragen in december 2020 ‘ongekend hoog’

In december 2020 kwam het aantal hypotheekaanvragen uit op 40.458. Dat is 35 procent meer dan het gemiddelde aantal van 30.015 dat de afgelopen vier jaar in deze maand werd aangevraagd. Dat is "ongekend hoog", zegt het Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Normaal gesproken worden er vanwege de feestdagen in december minder hypotheken aangevraagd, aldus HDN, een initiatief van diverse hypotheek-, krediet-, en verzekeringsmaatschappijen. Er werd al verwacht dat het aantal aanvragen hoger uit zou vallen omdat kerst deels in het weekend viel.

Op 7 januari publiceert HDN de jaarcijfers.