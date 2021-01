Wopke Hoekstra: “Meest positieve scenario economie kan het raam uit”

Het zal geen verrassing zijn: door de aanhoudende lockdown kan het meest positieve groeiscenario voor de Nederlandse economie ‘het raam uit’ aldus minister van Financiën, Wopke Hoekstra.

In ieder geval voor de komende weken en maanden. De minister hoopt nog wel op een snel herstel, zodra de coronamaatregelen weer worden versoepeld, zoals we dat ook afgelopen zomer zagen. Dat vertelt hij bij het Wekelijks Gesprek met de Minister van Financiën op RTL Z.

Mits de coronapandemie onder controle is, groeit de economie volgend jaar met 2,8 procent, liet het CBS eerder al weten. Maar dat is voorlopig nog niet het geval. De lockdown wordt hoogstwaarschijnlijk nog met drie weken verlengd. Het is vooral voor ondernemers in de horeca, retail en evenementenbranche zwaar. “We zijn niet doof voor de roep van ondernemers”, zegt Hoekstra. “We willen de problemen oplossen en mensen door deze laatste fase trekken.”

Maar niet iedereen kan worden gered, zegt de minister nu al. “Deze crisis is te groot. Er zal schade zijn en sommige ondernemers zullen dit niet overleven.”