ING toch weer huisbankier overheid, ondanks witwasschandaal

Het betalingsverkeer van de overheid wordt de komende tijd toch geregeld door ING. Na de schikking die het Openbaar Ministerie trof met de bank vanwege de witwasaffaire, werd het contract dat ING als huisbankier had met het Rijk niet automatisch verlengd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra gooide de aanbesteding open, maar nam hierin strengere regels op, omdat de bank niet zomaar kon worden uitgesloten. Toch kwam ING als winnaar uit de bus.

Hoewel ING "ernstige fouten" heeft gemaakt, en dat ook heeft toegegeven, heeft de bank "zelfreinigende maatregelen" genomen, die voldoen aan de voorwaarden. Dat voormalig ING-topman Ralph Hamers toch wordt vervolgd voor zijn rol in de witwasaffaire, heeft geen invloed op de aanbesteding. De regels schrijven voor dat alleen een eventuele veroordeling van actuele bestuurders roet in het eten zou kunnen gooien. In 2018 trof ING een schikking met het OM van 775 miljoen euro, wegens "ernstige nalatigheid". De bank heeft niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.

ING moest op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen goed scoren om in aanmerking te komen. De bank had uiteindelijk simpelweg de beste prijs-kwaliteitsverhouding, schrijft Hoekstra aan de Tweede Kamer. Daardoor won ING van Rabobank. Met de runner-up wordt een 'wachtkamerovereenkomst' gesloten. Mocht het tweejarige contract met ING vroegtijdig worden beëindigd, kan het Rijk zonder nieuwe aanbestedingsprocedure een overeenkomst sluiten met de Rabobank.