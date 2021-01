Rijkste 10 mannen ter wereld kunnen voor iedereen vaccin kopen van wat ze tijdens de crisis verdienden

Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld nam sinds het begin van de coronacrisis met ruim 444 miljard euro toe. Dat is genoeg om de hele wereldbevolking in te enten.

Dat meldt Oxfam in een onthutsend nieuw rapport. Nog wat feitjes: van dat bedrag kunnen de rijkaards, onder wie Elon Musk, Jeff Bezos en Mark Zuckerberg, ook nog voorkomen dat er mensen door de crisis in armoede worden gestort. Verder is het totale vermogen van alle miljardairs op de wereld ongeveer even groot als wat de G20 uitgeeft om uit de crisis te komen.

Het rapport, getiteld Inequality Virus, komt uit op het moment dat de wereldleiders virtueel bij elkaar komen voor het Wereld Economic Forum in Davos.

De ongekende steun van overheden om hun economieën in de crisis overeind te houden, heeft de aandelenbeurzen tot grote hoogten gedreven en dus de miljardairs nog veel rijker gemaakt, terwijl de werkelijke economie de diepste recessie van deze eeuw doormaakt, klinkt het in het rapport.

Het vermogen van alle miljardairs samen nam wereldwijd met 3,2 biljoen euro toe tussen 18 maart en 31 december 2020 en bedraagt nu 9,83 biljoen euro.