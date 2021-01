Moet je echt tonnen schade gaan verhalen op relschoppers? “Dit maakt hele gezinnen kapot”

Direct na de rellen riep de Eindhovense burgemeester John Jorritsma stoer dat hij elke cent schade zou gaan verhalen op de relschoppers. Maar wat als een minderjarige jongen als enige herkenbaar in beeld was in de geplunderde Jumbo? “Dan zijn ook de ouders aansprakelijk. Dit kan het leven van hele gezinnen kapot maken.”

De Eindhovense advocaat Thom Beukers legt in het AD uit dat zo’n schadeclaim in de tonnen kan lopen en dat de verzekering zo min mogelijk zal uitkeren. “Verzekeraars zullen weinig clementie hebben en ze waar mogelijk helemaal kaalplukken.”

Vooral wie herkenbaar in beeld was, komt in de problemen. “Ze zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de complete schade die op een betreffende locatie veroorzaakt is. Dus ook voor de schade die veroorzaakt is door andere relschoppers die niet herkend worden.”

“Het idee is dat ze zelf maar moeten zorgen dat hun kompanen meebetalen. Maar dat zal een lastig verhaal worden. Stel dat je deel hebt genomen aan de plundering van de Jumbo en je wordt als enige geïdentificeerd, dan draai je op voor alle schade. Dat kan in de tonnen lopen.”

Je hebt bovendien geen recht op schuldsanering dus de ellende kan tientallen jaren duren. “Er kan loonbeslag worden gelegd of beslag op de overwaarde van het huis, auto’s en bankrekeningen. En als het minderjarigen betreft, zijn dus ook de ouders aansprakelijk. Dan mag je dus aan je baas uitleggen dat er op een deel van je loon beslag is gelegd omdat je kind zich misdragen heeft.”