Recordkrimp Spaanse economie door corona

De Spaanse economie is vorig jaar met 11 procent gekrompen onder druk van de lockdowns tegen de uitbraak van het coronavirus, de sterkste neergang ooit gemeten door het Spaanse statistiekbureau. Daarmee behoort Spanje tot de zwaarst door de coronacrisis getroffen landen in Europa.

Als gevolg van de lockdowns en de zware beperkingen voor de luchtvaart werd bijvoorbeeld de belangrijke toeristische sector van Spanje hard geraakt. Overigens liet de Spaanse economie in het vierde kwartaal wel onverwacht een groei zien van 0,4 procent op kwartaalbasis, terwijl economen juist op een daling hadden gerekend. Op jaarbasis was er sprake van een economische krimp met 9,1 procent in de laatste drie maanden van 2020.