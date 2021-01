Elon Musk jaagt met cryptische tweet koers bitcoin omhoog

De koers van bitcoin steeg in 24 uur tijd met 19 procent. De oorzaak: een raadselachtige tweet van Elon Musk, die voor de kenner maar één ding kon betekenen.

“Terugblikkend was het onvermijdelijk,” schreef de Teslabaas vanochtend op Twitter. De kleine toevoeging #bitcoin aan zijn biografie maakte duidelijk waar hij het over had. Deskundigen vermoeden al langer dat Musk, de rijkste man ter wereld, een deel van zijn kapitaal in bitcoin heeft gestoken.

Dat hij nu duidelijk maakt inderdaad liefhebber te zijn van de cryptovaluta deed de koers exploderen. In no time steeg de waarde van het volatiele muntje naar 37.514 dollar.

Hoe groot de invloed van de serie-ondernemer is, blijkt wel uit een tweet over een sjaal die hij op Etsy kocht. De bezoekersaantallen van het platform voor handgemaakte producten stegen in korte tijd naar recordhoogten.

Iets soortgelijks flikte Musk met de waarde van Dodgecoin, een cryptomunt waar hij zijn bijna 44 miljoen volgers op Twitter op wees. Je kunt wel raden wat dat met de koers van deze relatief onbekende munt deed.