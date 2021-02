Kans op kwijtschelding MKB van belastingschuld

Sinds de coronacrisis is begonnen, mogen bedrijven de betaling van belasting uitstellen. Maar voor veel bedrijven is de schuld zo hoog opgelopen dat de belastingschuld hun ondergang kan betekenen. Het demissionaire kabinet is bereid om in het uiterste geval belastingschuld van ondernemers kwijt te schelden, meldt De Telegraaf

„De Belastingdienst onderzoekt samen met andere schuldeisers en schuldhulpverleners met welke richtlijnen saneringsverzoeken soepel en efficiënt behandeld kunnen worden. In het geval van sanering kan een deel van de schuld komen te vervallen.”