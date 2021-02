‘Situatie winkelstraat is in januari enorm verslechterd’

De situatie bij onder meer kledingwinkels en woonwinkels is in januari enorm verslechterd en er dreigt een kaalslag in de winkelstraten door de gedwongen winkelsluitingen vanwege de coronapandemie. Dat meldt INretail. Volgens de brancheorganisatie kelderde de omzet van bijna driekwart van de gesloten winkels in januari op jaarbasis met 60 tot 100 procent.

"De winkels moeten zo snel mogelijk heropenen om het tij te kunnen keren," aldus de branchevereniging. "Open de winkels op 3 maart, dat kan veilig en past ook in de pandemiefase waarin Nederland inmiddels zit." Dat lijkt op dit moment onwaarschijnlijk. Minister-president Mark Rutte zei donderdag in de Tweede Kamer nog dat hij "weinig ruimte" ziet voor versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart.

INretail meldt op basis van onderzoek onder 1300 leden dat 72 procent heel erg bezorgd is over het voortbestaan van de zaak. Dat was een paar weken geleden nog 63 procent. "Lokale winkels kunnen wel samen bestaan maar niet afzonderlijk. Als er te veel spelers omvallen wordt het ook voor zij die overleven onmogelijk", aldus INretail.