Elon Musk: koers bitcoin en ethereum lijkt hoog

De koers van de cryptomunten bitcoin en ethereum lijkt "hoog". Dit heeft Tesla-topman Elon Musk gezegd op Twitter, nadat de waardes van de munten weer nieuwe recordniveaus hebben bereikt.

De bitcoin is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst verhandeld voor meer dan 56.000 dollar. Volgens Coinmarketcap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, liep de koers daarna ietsje terug tot ongeveer 55.000 dollar. De bitcoin is al langere tijd bezig met een spectaculaire opmars waarbij record op record wordt gestapeld. Ethereum is nu dik 2000 dollar waard. Dat is beduidend minder dan de bitcoin, maar ethereum is dit jaar wel al met meer dan 170 procent in waarde gestegen.

Wat Musk precies bedoelt met zijn opmerking is niet helemaal duidelijk. De rijkste man op aarde reageerde op een tweet van cryptoscepticus Peter Schiffm, die zei dat je beter kan investeren in goud dan in bitcoins of gebruikelijke valuta's zoals dollars en euro's. "Geld is slechts een gegeven waarmee we het ongemak van ruilhandel kunnen vermijden", tweette Musk vervolgens. In een post die daarop volgde, voegde hij eraan toe: "dat gezegd hebbende, bitcoin en ethereum lijken hoog, lol".

De miljardair heeft zich de afgelopen tijd geregeld uitgelaten over digitale munten, wat ook zorgt voor een toenemende vraag. Daarnaast werd eerder deze maand bekend dat Tesla voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins heeft gekocht en dat de maker van elektrische auto's cryptomunten wil gaan accepteren als betaling voor producten. Kenners zien in de toenemende interesse van grote bedrijven en professionele beleggers ook een belangrijke oorzaak van de koersexplosie van digitale valuta's.

Musk haalde Amazon-topman Jeff Bezos in januari in als rijkste man op aarde. Afgelopen week werden de rollen even omgedraaid, toen Bezos de leiding weer overnam door een daling van de koers van het aandeel Tesla op de beurzen in New York. Maar inmiddels prijkt de naam van Musk weer bovenaan de lijst van 's werelds rijkste personen van persbureau Bloomberg. Hij zou goed zijn voor 198,5 miljard dollar en Bezos voor 190 miljard dollar. Musk dankt zijn fortuin niet alleen aan de gestegen beurskoers van Tesla. Ook zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX is inmiddels tientallen miljarden dollars waard.