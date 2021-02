Topman Jumbo: goed verdiend aan de crisis

Supermarktketen Jumbo heeft vorig jaar een recordomzet van bijna 9,7 miljard euro gedraaid, tegenover 8,4 miljard euro een jaar eerder. Toch is financieel topman Ton van Veen niet helemaal tevreden over de jaarcijfers van moederbedrijf Jumbo Groep Holding, die donderdag officieel worden gepresenteerd. "Mensen denken dat door corona bij ons het schip met gouden dukaten is binnengevaren. Dat klopt niet helemaal", zegt hij in NRC.

In het afgelopen coronajaar lag het nettoresultaat met 137 miljoen euro, mede door een incidentele belastingreservering, niet op recordhoogte. Dat kwam ook door de sterk mindere resultaten van La Place, dat te kampen had met noodgedwongen sluitingen vanwege de coronamaatregelen. De omzet van de restaurantformule kwam uit op 50 miljoen euro, waar volgens de financieel topman aan het begin van het jaar op 200 miljoen euro werd gerekend.

"Je hoort mij zeker niet klagen. Veel ondernemers zouden graag dit soort cijfers willen rapporteren. Niet-essentiële winkels zijn dicht en die omzet vloeit naar supermarkten. Maar als ik zelf de resultaten interpreteer, zeg ik: het is oké", zegt Van Veen tegen de krant. "Als percentage van de omzet zijn het bedrijfsresultaat en de winst na belastingen gelijkwaardig aan de afgelopen jaren. Tegenover een goede omzetgroei staan namelijk ook flink toegenomen kosten."

"We hebben fors in de veiligheid van medewerkers geïnvesteerd: in teststraten, extra personeel bij de deur, vaker schoonmaken, goederen die je veilig en verantwoord tot bij de supermarkten wilt krijgen. We hebben zevenhonderd winkels, dan heb je het al over tenminste 100 miljoen euro op jaarbasis", aldus Van Veen. De financieel topman mikt voor dit jaar op 10 miljard euro omzet.