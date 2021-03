Beurs-expert: “historische zeepbel” gaat binnenkort barsten

“Particuliere beleggers hebben een historische zeepbel gecreëerd die waarschijnlijk nog vóór mei zal barsten.” Dat zegt de legendarische belegger Jeremy Grantham deze week in de podcast ‘Invest Like the Best‘.

Volgens Grantham hebben toegestroomde particuliere beleggers de koersen te sterk verhoogd en is een crash onvermijdelijk en spoedig te verwachten. Grantham is medeoprichter en beleggingsstrateeg van vermogensbeheerder GMO. Hij zag onder meer de dotcomzeepbel van eind jaren negentig aankomen.

“Particuliere beleggers zijn absoluut gek op dit moment’, zegt Grantham over het enthousiasme waarmee de kleine belegger in aandelen stapt. “Wanneer krantenkoppen van de financiële pagina’s verhuizen naar de voorpagina, en het avondnieuws inzoomt op gekke toestanden als Gamestop en Tesla, dan raakt de temperatuur verhit. Het doet me denken aan het einde van de jaren 90.”