Bitcoin stijgt weer tot boven de 50.000 dollar

De digitale munt bitcoin steeg woensdag weer tot boven de 50.000 dollar. Beleggers stappen weer in de markt voor bitcoins. Vorige week ging 's werelds bekendste cryptomunt nog behoorlijk omlaag door zorgen of de waarde niet te sterk was opgelopen.

De bitcoin won woensdag in Londen meer dan 7 procent. Dinsdag daalde de koers nog na opmerkingen van Gary Gensler, die kandidaat is om voorzitter te worden van de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC). Gensler zei tijdens een hoorzitting in de Senaat dat het een uitdaging zal worden voor de SEC om ervoor te zorgen dat de markt voor cryptomunten wordt gevrijwaard van fraude en manipulatie.

Gensler wordt gezien als een voorvechter van digitale munten. Hij is een adviseur van het MIT Media Lab Digital Currency Initiative en geeft les over blockchain-technologie en digitale valuta's.

De bitcoin bereikte vorige maand nog een recordniveau van meer dan 58.000 dollar, maar zakte vervolgens weg tot circa 47.000 dollar.