Rijke hoogbejaarden gokken op Bamlanivimab

Frankrijk en Duitsland hebben het geneesmiddel bamlanivimab toegelaten. Het moet ernstige vormen van Covid (en de dood) bij mensen ouder dan 80 jaar met bepaalde bestaande klachten voorkomen. Aangenomen wordt dat het medicijn, dat binnen vijf dagen na de eerste symptomen moeten worden toegediend, de ontwikkeling van ernstige vormen covid kan voorkomen. Tot zover de theorie, want er is een addertje onder het gras: tot op heden weet niemand of bamlanivimab echt effectief is.

Bamlanivimab is “de rijke man hydroxychloroquine”, vat Mathieu Molimard, hoofd van de afdeling medische farmacologie van het Universitair Ziekenhuis van Bordeaux, samen. “We hebben geen bewijs dat dit product genoeg een effect heeft om het te gebruiken” , legt hij uit aan Franceinfo, waarbij hij opmerkt dat er tijdens de tests geen “afname van de viral load” is . Met andere woorden, bamlanivimab vermindert de hoeveelheid virus bij patiënten niet.

De behandeling is gebaseerd op technologie die eruit bestaat de patiënt te injecteren met synthetische antilichamen die de werking nabootsen van antilichamen die van nature door het immuunsysteem worden geproduceerd.

Het Amerikaanse laboratorium Eli Lilly dat deze behandeling aan het ontwikkelen is, publiceerde de eerste resultaten in januari 2021. Die zijn duidelijk: er werd geen verschil waargenomen in de afname van de viral load tussen de placebogroep en de groepen die verschillende doseringen van Bamlanivimab kregen. De test toonde aan dat het spul veilig is, niet dat het werkt

Toch is het zowel in de VS, Duitsland als Frankrijk nu op de markt. Want er zullen altijd mensen zijn die het peperdure middel zullen proberen.

De Franse Vereniging voor apothekers schrijft dat “veelbelovende resultaten in fase 2 slechts ongeveer 1 keer op 23 in fase 3 worden bevestigd, en dat bewijst dus niets.”

“De ernst van deze pandemie en de urgentie om patiënten te behandelen, rechtvaardigen zeker niet het gebruik van behandelingen waarvan het voordeel onbekend is.”