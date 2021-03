DNB-president Knot: stijgende rente geeft optimisme weer

De stijgende rentes op staatsobligaties zijn een goed teken. Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) geeft dit namelijk aan dat op de financiële markten rekening wordt gehouden met economisch herstel van de coronacrisis.

"Er zijn redenen om optimistisch te zijn over de tweede helft van dit jaar wanneer de lockdowns worden opgeheven. De markt is nu dat optimisme aan het inprijzen", aldus de centralebankpresident. "De hogere rentes weerspiegelen de verbeterde groeivooruitzichten en hogere inflatieverwachtingen en dat is op zich een positief verhaal", stelt Knot.

Het rendement op staatsobligaties, dat in tegengestelde richting beweegt van de prijzen voor de stukken, loopt met name de Verenigde Staten al enige tijd op. Ook Europese staatsobligaties bewegen mee, waarbij het rendement op schuldpapieren van Italië en Griekenland het sterkst stijgt.

Binnen de Europese Centrale Bank (ECB) zijn er ook geen grote zorgen over de oplopende rentes. Zo zei ECB-vicepresident Luis De Guindos deze week dat het rendement op staatsobligaties weliswaar stijgt, maar dat ze ook van extreem lage niveaus komen. President Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank gaf aan dat de rentestijgingen niet zo groot zijn dat er ongerustheid over moet zijn.