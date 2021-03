Door Brexit vertrekken bedrijven uit Londen: deze steden profiteren het meest

Nu het Verenigd Koninkrijk niet meer lid is van de Europese Unie, verplaatst een aantal bedrijven de activiteiten van de Londense City naar andere steden op het vasteland van Europa. Amsterdam profiteert al volop, maar ook Parijs en Frankfurt plukken de vruchten van de Brexit.

De City moet met lede ogen toezien hoe het ene na het andere bedrijf de biezen pakt om naar het continent te verkassen. De Financial Times schrijft dat Euronext nu de Londense beurs voorbij is gestreefd als belangrijkste centrum voor de aandelenhandel in Europa. Ook is Amsterdam goed voor meer dan 20 procent van de markt voor euroswaps. Verder komt de beurs voor de handel in emissierechten naar Nederland.

“Er was geen plan om Londenaren naar Amsterdam te krijgen, maar de stad is booming“, zegt directeur Guus Warringa van Capital Amsterdam tegen de zakenkrant. “De internationale scholen groeien snel. De handel die naar Amsterdam komt is een logisch gevolg van de Brexit.”

Er is wel kans dat onze hoofdstad wordt ingehaald door Parijs en Frankfurt, omdat daar minder strenge regels gelden voor de bonussen voor bankiers, klinkt het. Goldman Sachs en Morgan Stanley vertrekken dan ook richting die steden. Ook de gestegen huizenprijzen en grote woningschaarste kunnen ervoor zorgen dat bedrijven op de iets langere termijn niet voor Amsterdam kiezen.