De Trappisten raken op. En dus ook het trappistenbier

Exclusieve trappistenbrouwerijen kampen met een bevoorradingsprobleem: de monniken raken op.

Broeders in de trappisten abdijen worden ouder, en er komen amper nieuwe ‘roepingen’ bij. Maar bier mag alleen trappist heten als er monniken bij de productie betrokken zijn.

De situatie werd zo precair in de Sint-Benedictusabdij in Hamont-Achel, België, dat het in januari afstand deed van het Authentic Trappst-label voor zijn Achel-bieren, bekend om hun moutige en fruitige smaak.

Andere kloosters hebben ook een tekort aan leden van de strenge katholieke orde.

Chimay bijvoorbeeld, een vooraanstaand biermerk, heeft nog 12 trappisten. Het leeuwendeel van het werk aan het brouwen gebeurd door leken, maar de broeders hebben de leiding en bepalen uiteindelijk de koers de brouwerij.

Monniken hopen nieuwe broeders aan te trekken om hiaten op te vullen. Twee is voldoende om toezicht te houden op het brouwen, maar vijf of meer heeft de voorkeur hebben om de gemeenschap in stand te houden. Maar er is geen gericht beleid om het probleem op te lossen.

De Belgische Benedictus Abdij is al afgevallen, toen de twee laatste broeders te oud werden. Daar wordt nog wel bier gebrouwen, maar dat heet geen trappist meer

De monniken “geloven in God en dat Hij dit zal oplossen”, zegt Manu Pauwels, marketingmanager van de brouwerij van Abdij Westmalle, een relatieve reus met zo’n 30 broers in Westmalle, België, een dorp nabij Antwerpen.

De abdijen hebben concessies gedaan aan de nieuwe tijd. Monniken brouwen tegenwoordig zelden, hoewel ze er toezicht op houden. De Sint-Sixtusabdij van Westvleteren, die vroeger telefonische bestellingen opnam voor afhalen aan de kloosterpoort, lanceerde onlangs online bestelservice.