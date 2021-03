Bedrijven die in Nederland loonsteun kregen, keren in buitenland winst uit

Grote bedrijven, die vanwege de coronacrisis in Nederland via de NOW-regeling geld kregen om hun personeel te betalen, keren in het buitenland voor honderden miljoenen winst uit aan aandeelhouders. Dat schrijft de NOS op basis van eigen onderzoek.

Het gaat onder meer om het Zwitserse moederbedrijf van uitzendbureau Adecco, dat in Nederland 55 miljoen euro kreeg voor de salarissen van medewerkers, maar in Zwitserland 365 miljoen uitkeerde aan aandeelhouders. DAF Trucks kreeg 49 miljoen euro steun en betaalde in de VS 576 miljoen aan de aandeelhouders. Het Franse Atos ontving 22 miljoen euro en betaalde in Frankrijk 97 miljoen aan aandeelhouders. Ook zijn er bij alle drie de bedrijven extra bonussen uitbetaald aan de top.

De Nederlandse regering wilde de winstuitkeringen voor buitenlandse bedrijven, onder druk van de Tweede Kamer, eerst verbieden, maar zag daar na nog meer druk van de bedrijven van af; het zou ten koste gaan van de werkgelegenheid. Voor Nederlandse bedrijven geldt het verbod overigens wel. Logisch: wie nog dividend kan uitkeren, heeft geen belastinggeld nodig om overeind te blijven.

Booking.com heeft over 2020 geen dividend of bonussen uitgekeerd. Ook zag het na ophef over miljardenwinsten af van noodsteun na de eerste drie maanden van de crisis. TUI Nederland moest zich aan de Duitse regels houden, die kennelijk wél voorschrijven dat een dochterbedrijf, van in dit geval de TUI Group, geen dividend of bonus mag uitkeren als het moederbedrijf steun heeft gekregen in Duitsland.

Air France-KLM en Tata Steel zeggen nog niet te weten of ze dividend en bonussen gaan uitkeren of eigen aandelen gaan inkopen over 2020.