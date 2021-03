ABN verdacht van schuldwitwassen: mogelijk vervolging bankiers

Er loopt al langer een onderzoek naar overtreding van de witwasregels door ABN Amro. Daar komt nu een aanklacht bij, namelijk schuldwitwassen. Een aanzienlijk ernstiger vergrijp waarvoor bankiers persoonlijk vervolgd kunnen worden.

Als het openbaar ministerie de bank schuldig acht aan schuldwitwassen, dan betekent dat, dat er niet alleen crimineel geld is witgewassen via ABN-rekeningen, maar dat de bank daar van had kunnen weten.

Onderzoeksplatform FTM schrijft vandaag dat de ABN-top in 2014 al wist van het witwasprobleem, maar een onderzoek in samenwerking met het OM werd stopgezet.

Als het OM nu concludeert dat de bank schuldig is, kunnen bankiers, zoals voormalig topman Gerrit Zalm persoonlijk worden vervolgd en gevangenisstraffen tot twee jaar krijgen.

In de praktijk zal het waarschijnlijk uitdraaien op een schikking. “Grote kans dat dit met een transactie eindigt”, zegt Alexander de Swart van Wladimiroff advocaten tegen de NOS. “Want de bank zal meewerken aan het onderzoek, en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.”