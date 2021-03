FNV: een op de vijf horecamedewerkers heeft sector verlaten

Een op de vijf werknemers in de horeca heeft sinds het begin van de coronacrisis de sector verlaten. Dat meldt vakbond FNV op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om bijna 90.000 medewerkers die iets anders zijn gaan doen tussen januari 2020 en afgelopen december. Veruit de meesten zijn sinds september uitgestroomd.

FNV vreest dat de horeca straks te maken krijgt met een groot tekort aan personeel. "Als de horecabedrijven hun deuren weer mogen openen is het zoeken met een lantaarntje naar medewerkers die de zaak weer kunnen opbouwen", zegt bestuurder Edwin Vlek van FNV Horeca. Volgens hem hebben velen die graag in de horeca hadden willen blijven werken toch voor een vertrek gekozen vanwege het gebrek aan zekerheid.

Vlek vindt dat de overheid ook schuld heeft aan het enorme verlies aan banen. "Het voortdurende gebrek aan perspectief en de ontoereikende tegemoetkoming in de loonkosten terwijl er sprake is van een verplichte sluiting, hebben de negatieve ontwikkeling in de hand gewerkt", zegt hij. FNV wil dan ook dat voortaan 100 procent van de loonkosten worden vergoed. Zo kunnen bedrijven volgens de vakbond de overgebleven medewerkers in dienst houden.

FNV wijst erop dat ook veel minder jongeren hebben gekozen voor een toekomst in de sector. Op de horecaopleidingen van het mbo zou het aantal aanmeldingen voor het komende schooljaar met 75 procent zijn gedaald. "Dat betekent dat een hele lichting potentieel nieuw talent verloren is gegaan", aldus de vakbond.