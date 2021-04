‘Als vrouwen harder werken zijn er minder migranten nodig’

Nederland kan het de komende decennia niet redden zonder migranten. Er is meer werk dan er mensen zijn die willen/kunnen werken. De oplossing: vrouwen moeten harder werken.

Als werkende Nederlandse vrouwen een stapje extra zetten, zijn er de komende dertig jaar in potentie bijna een miljoen minder migranten nodig op de arbeidsmarkt, blijkt uit berekeningen van het onderzoeksinstituut Nidi en het CBS.

„Het vrouwelijk arbeidspotentieel is enorm”, zegt onderzoeker Joop de Beer (Nidi) aan De Telegraaf. Hij is medeauteur van Verkenning Bevolking 2050 waarin wordt geschetst hoe ons land er over dertig jaar mogelijk bijstaat. Als Nederlandse vrouwen massaal stoppen met deeltijdwerken scheelt dat een miljoen Polen/Bulgaren/migranten. 75 procent van alle vrouwen werkt deeltijd, tegen 20 procent van alle mannen. Als vrouwen meer uren gaan werken scheelt dat veel.

Als vrouwen wekelijks een half dagje extra gaan werken - 33 uur in plaats van 29 - kunnen in de toekomst maar liefst 700 duizend extra voltijdbanen worden vervuld. „Bijna de helft van de bevolking is vrouw, dus dat tikt heel snel aan”, zegt de onderzoeker die in zijn berekeningen veronderstelt dat mannen – zoals nu – in de toekomst massaal voltijds blijven werken.