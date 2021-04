Bernie Madoff is gestorven

Bernie Madoff (82), de financier die de grootste oplichter ooit bleek, is overleden in een federale gevangenis, meldt The Associated Press.

Bernard Lawrence Madoff was een Amerikaanse ex-zakenman en -belegger en veroordeeld fraudeur. Madoff gaf leiding aan Bernard L. Madoff Investment Securities dat hij oprichtte in 1960. Dit bedrijf was een van de grootste marketmakerfirma's op de NASDAQ. Het oogde chique en safe; het was het bedrijf van een oplichter, die vermoedelijk miljarden stal.

Hij liet het geld van beleggers binnenstromen en gebruikte dat om zijn eigen luxe leven te kunnen betalen. Oude beleggers werden betaald met de inleg van nieuwe klanten. Het systeem stortte in toen cliënten hun inleg terugvroegen als gevolg van de economische crisis.

Madoff werd in 2009 veroordeeld tot 150 jaar cel.