Chinese economie explodeert, maar valt toch tegen

De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 18,3 procent. Het lijken klinkende cijfers, toch is het volgens experts nog niet genoeg.

Het was namelijk al voorspeld dat de groei door het dak zou gaan. Sinds het einde van de lockdown spenderen Chinezen 76 procent meer in restaurants en 34 procent meer aan winkels. Maar vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is de economie slechts met 0,6 procent gegroeid.

"China's herstel na corona zwakt af", schrijft analistenbureau Capital Economics. Economen van ING verwachten over het hele jaar een economische groei van 8,6 procent, tegenover 2,3 procent vorig jaar.