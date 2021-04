Waarom bouwen we niet gewoon een berg prefab-woningen?

Huizen zijn duur, want er zijn er te weinig, dus waarom stampen we niet gewoon hele wijken uit de grond met prefab-woningen, vraagt menigeen zich af. Het is snel en goedkoop.

Het gebeurt hier en daar wel en ook voor bouwers is het interessant om prefab te bouwen. De initiële investering is groot, maar daarna zijn de personeelskosten juist heel laag. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ziet er dan ook wel de potentie van in, zegt hij bij Nieuwsuur. "Maar je moet het organiseren. Het probleem is dat de woningbouwmarkt in Nederland zo is ingericht dat er per gemeente allerlei verschillende eisen en kosten zijn."

Elke gemeente bepaalt zelf waar huizen worden gebouwd. Daar gaat een lang proces aan vooraf: plannen, vergunningen, regelgeving, het kost veel tijd. Daarnaast is de grond schaars. Het blijft dus vaak bij kleine bouwprojecten. En dat maakt het weer minder rendabel. Hoogleraar Boelhouwer: "Je moet kunnen standaardiseren, zodat je kan bouwen in grote hoeveelheden. Dat is in Nederland, door onze structuur, juist lastig. De bouw is toch vaak kleinschaliger."