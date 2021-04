Kamer wil bonus voor topman Air France-KLM van tafel

De Tweede Kamer wil dat Air France-KLM afziet van een bonus van 2 miljoen euro in aandelen die topman Ben Smith in het vooruitzicht is gesteld. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) moet in Parijs eisen dat de bonus van tafel gaat. Gebeurt dat niet dan moet hij afzien van verdere staatssteun aan de luchtvaartonderneming.

Een Kamermeerderheid steunt een oproep daartoe van SP-Kamerlid Mahir Alkaya. Hoekstra wordt daarmee op pad gestuurd met een opdracht waar hij niet blij mee is. Hij waarschuwde tijdens een Kamerdebat dat het stoppen van alle steun het einde van KLM kan betekenen, met grote gevolgen voor alle werknemers.

Hoekstra benadrukt dat ook hij tegen bonussen aan de top is, nu Air France-KLM met grootschalige Franse en Nederlandse overheidssteun op de been wordt gehouden en het personeel flinke loonoffers moet brengen. Hij vraagt daar naar eigen zeggen al vaak aandacht voor, zowel bij het bestuur van de onderneming als bij de Franse overheid.

Doelstellingen

Bij de aandeelhoudersvergadering vorig jaar stemde de Nederlandse staat dan ook al tegen een bonus voor Smith. Maar dat haalde weinig uit omdat uiteindelijk ruim vier op de vijf aandeelhouders wél voor stemden. Nederland heeft, net als Frankrijk, een aandelenbelang van zo'n 14 procent.

Het is overigens maar zeer de vraag of Smith de toegezegde bonus daadwerkelijk ontvangt. Hij moet daarvoor een aantal doelstellingen halen die door de coronacrisis waarschijnlijk toch buiten bereik blijven. Bovendien worden de aandelen pas uitgekeerd als Air France-KLM minstens driekwart van de onlangs toezegde kapitaalsteun heeft terugbetaald.