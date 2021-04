Hoeveel is je huis meer waard geworden sinds 1996 of sinds 2017?

We raken maar niet uitgepraat over de huizenprijzen. Hoe hard ze zijn gestegen wordt pas goed duidelijk als je uitzoomt. In 1996 bedroeg de gemiddelde huizenprijs iets meer dan een ton. En nu? Ruim drie ton.

Wie in 1996 een huis kocht kan het in januari 2021 voor 248 procent meer verkopen. Kocht je op het dieptepunt van 2013 een woning dan is die nu 68 procent meer waard. En sinds 2017 kun je nu nog altijd ruim een derde optellen bij de aanschafprijs van je optrekje.

Vorig jaar noteerde Nederland een recordgroei van de huizenprijzen van 10 procent in een jaar. Daarmee behoorde ons land tot de top drie van Europa wat de prijsstijging van een woning betreft. Alleen Polen, Zweden en Luxemburg toonden eveneens dubbele groeicijfers.

