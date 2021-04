Oude vrouw in Hongkong via telefoon opgelicht voor bijna 27 miljoen euro

Een 90-jarige vrouw in Hongkong is via de telefoon opgelicht voor bijna 27 miljoen dollar door criminelen die zich voordeden als Chinese ambtenaren. Dat meldt de politie in Hongkong.

De steenrijke vrouw woonde in een villa in The Peak, de duurste wijk van Hongkong. Afgelopen zomer namen de oplichters telefonisch contact op met de hoogbejaarde dame. Ze deden zich voor als Chinese veiligheidsambtenaren en zeiden dat haar identiteit was misbruikt in een ernstige misdaadzaak in China.

Haar werd verteld dat ze geld over moest maken naar een bankrekening van het rechercheteam dat zich bezighield met de zaak, zodat het veilig was en niet kon worden gestolen door de vermeende criminelen, zo schrijft de South China Morning Post.

Volgens de politie kwam er enkele dagen later een man aan de deur met een speciale mobiele telefoon en simkaart waarmee ze zogenaamd veilig kon communiceren met de fake veiligheidsagenten. Hij haalde haar over om elf keer een bedrag over te maken. In vijf maanden tijd wisten de dieven zo bijna 27 miljoen euro af te troggelen.

De zaak kwam aan het rollen toen de huishoudelijk hulp zag dat er iets verdachts aan de hand was. Zij nam contact op met de dochter van de vrouw, die de politie alarmeerde. Uiteindelijk is een 19-jarige man opgepakt voor fraude.

Bijna nergens wonen er relatief zoveel miljardairs als in Hongkong. Het zijn vooral ouderen, waardoor oplichters hun kans ruiken. In 2020 waren er bijna 1200 gevallen van oplichting via de telefoon. In totaal werd er bijna 62 miljoen euro gestolen. Afgelopen jaar was er nog een 65-jarige vrouw voor meer dan 8 miljoen euro gedupeerd door criminelen die zich eveneens voordeden als Chinese veiligheidsambtenaren.